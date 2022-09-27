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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

27.09.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bazı araç ile şüphelilerin üst aramasında 180 gram esrar, 36 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler U.T.T, H.P, G.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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