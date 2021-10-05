Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram bonzai ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere "Güneş" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kilogram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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