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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

15.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 polisle 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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