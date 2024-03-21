YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA AA
21.03.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Saray, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı. Bu şüpheli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 150 gram esrar, 95 gram sentetik esrar, 137 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldıDörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldı
Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 yaralıYoldan çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
Tunceli bahar ayında kara teslimTunceli bahar ayında kara teslim
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu jandarma

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:05
Öğle
13:22
İkindi
16:47
Akşam
19:30
Yatsı
20:50

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Ereğli eczanesi
Marmaraereglisi
Alanur eczanesi
Suleymanpasa
Cemhan eczanesi
Kapakli
Emin eczanesi
Suleymanpasa
Meltem eczanesi
Corlu
Doğuş eczanesi
Corlu
Şifa eczanesi
Saray
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.