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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

29.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlik arazisinde 19 kilogram esrar ile iki ruhsatsız silahın ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'deki bir çiftlik arazisinde uyuşturucu ve silah ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan H.B. ve Y.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Yeni Mahalle'deki bir çiftlik arazisinde yaptığı aramada topraktan sökülüp kuruması amacıyla bekletilen 19 kilogram esrar, 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulmuş, olayla ilgili H.B. ve Y.K'yi gözaltına almıştı.

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