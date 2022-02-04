Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi iki kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada 30 gram eroin, 20 gram bonzai, 30 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan K.T. ve Ç.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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