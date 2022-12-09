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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

09.12.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyonlar yapıldı.

Bu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 30 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 17 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 8 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.P, S.P, Ö.P, F.K, F.M, Y.Ş. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Tekirdağ emniyet

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