YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

06.06.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram skunk, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen185 bin 450 lira ve 100 dolar, 2 para sayma makinesi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 23 şüpheli gözaltın alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Tekirdağ Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorgun düşen çakal bulunduYorgun düşen çakal bulundu
İzmir’de silahla başından vurulan adam yaşama tutunamadıİzmir’de silahla başından vurulan adam yaşama tutunamadı
"Depremzede aileye bağış" şartıyla ceza almaktan kurtuldular"Depremzede aileye bağış" şartıyla ceza almaktan kurtuldular
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:34

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Şen eczanesi
Suleymanpasa
Hürriyet eczanesi
Corlu
Gülay eczanesi
Cerkezkoy
Yeltekin eczanesi
Hayrabolu
Doğuş eczanesi
Sarkoy
Özen eczanesi
Suleymanpasa
Işik eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.