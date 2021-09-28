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Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

28.09.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlik arazisinde 14 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir çiftlik arazisinde arama yaptı.

Aramada, topraktan sökülüp kuruması amacıyla bekletilen 19 kilogram esrar, 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.B ve Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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