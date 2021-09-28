Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlik arazisinde 14 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir çiftlik arazisinde arama yaptı.

Aramada, topraktan sökülüp kuruması amacıyla bekletilen 19 kilogram esrar, 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.B ve Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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