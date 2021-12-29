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Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

29.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ile 861 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, belirlenen 2 adreste yaptığı aramada AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 3 şarjör ve 82 mermi, 861 gram sentetik uyuşturucu, farklı miktar ve çeşitlerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sek edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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