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Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 1 ton 150 kilo yem bırakıldı

18.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 1 ton 150 kilo yem bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara bir ton 150 kilo yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Şarköy ilçesinde Ganos Dağı eteklerine hayvanlar için 750 kilogram pazar artığı ve 400 kilogram karma yem bırakıldı.

Bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

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