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Tekirdağ'da yabancı uyruklunun parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

11.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yabancı uyruklunun parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yabancı uyruklu kişinin telefon ve parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde, Bangladeş uyruklu A.M'nin (54) telefon ve parasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin S.M. (20), M.Ö. (17) ve D.M. (16) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ilçe merkezinde yakalandı, gasbedilen telefon ve para sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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