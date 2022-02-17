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Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

17.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ-Malkara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobildeki M.B. M.Ç. ve S.Ö'nün FETÖ'ye üye olma suçundan devam eden yargılama dosyalarının bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tekirdağ ECZANELER
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