Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ-Malkara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobildeki M.B. M.Ç. ve S.Ö'nün FETÖ'ye üye olma suçundan devam eden yargılama dosyalarının bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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