YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Tekirdağ'da yakalanan terör şüphelisi Kocaeli'de tutuklandı

Tekirdağ'da yakalanan terör şüphelisi Kocaeli'de tutuklandı

14.10.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yakalanan terör şüphelisi Kocaeli'de tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan kişi, tutuklandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu suçlamasıyla aranan şüpheliyi 11 Ekim'de Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladıKocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:51
İkindi
15:56
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Arastapark Eczanesi
Izmit
Ayşem Eczanesi
Izmit
Elıf Eczanesi
Izmit
Nesrın Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Defne Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.