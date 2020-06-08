YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yaklaşık 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kaçak akaryakıt taşıdığı değerlendirilen kamyoneti TEM otoyolu üzerinde durdurdu.

Yaklaşık 5 ton kaçak mazotun ele geçirildiği operasyonda, yakıta el konularak araç yediemin otoparkına çekildi.

Sürücü E.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en nefes kesici yerleri! Dünyanın en nefes kesici yerleri!
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu! Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Semra Eczanesi
Corlu
Belen Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Emin Eczanesi
Kapakli
Doğuş Eczanesi
Malkara
Bayrak Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Dükkan açan berber: "Umduğumuzu bulamadık"

Dükkan açan berber: "Umduğumuzu bulamadık"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.