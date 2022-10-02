Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Safaalan köyü yakınlarında bir kişinin yolda yaralı halde yattığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı O.A'yı (36) Saray Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri O.A'nın ne şekilde yaralandığını araştırıyor.



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