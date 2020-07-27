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Tekirdağ’da yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi 90 yaşındaki Avni Ezici, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Ezici için Doğcalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ezici'nin ailesi, Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Şener Kopal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz ve vatandaşlar katıldı.

Ezici'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğcalı Mahalle mezarlığına defnedildi.

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