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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi

30.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 6 bin 963 litre sahte içki ile 245 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşında sahte alkol kullanıma bağlı olası sorunların önlenmesi amacıyla aralık ayı boyunca denetim ve operasyonlar düzenledi.

Ekipler, 93 iş yeri ve 39 ikamette yaptığı aramalarda, 6 bin 963 litre sahte içki ile 245 litre etil alkol ele geçirdi.

Şüpheli 52 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Tekirdağ sahte içki

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