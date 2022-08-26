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Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

26.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yıldırım isabet eden 37 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Ergene Yıldırım

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