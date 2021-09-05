Tekirdağ'da yük trenin minibüse çarpması sonucu vefat eden 2 kişi toprağa verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden Nebibe Kormaz (35) ve Hülya Dinçkol (45) Çorlu'da toprağa verildi.

Korkmaz'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Çorlu Otogar Camisi'ne getirildi.

Korkmaz'ın yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Nebibe Korkmaz'ın cenazesi öğle vakti kılınan namaz sonrası Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hülya Dinçkol'un cenazesi de Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tonguçlar Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namaz sonrası Dinçkol'un cenazesi Yeşiltepe Mezarlığı'na defnedildi.

Dinçkol'un evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Cenaze törenlerine, Korkmaz ve Dinçkol'un yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Dün, Ergene ilçesinde Edirne'den İstanbul'a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçide kontrolsüz giren B.K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarmış, kazada 6 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz