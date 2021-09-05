Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin minibüse çarpması sonucu hayatını kaybeden Suzan Aksoy'un (37) cenazesi, memleketi Tokat'a gönderildi.

Edirne'den İstanbul'a giden yük treni, dün Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarpmış, kazada Aksoy yaşamını yitirmiş, eşi Halil Aksoy (44) ise yaralanmıştı.

Aksoy çiftinin 3 çocuklarının olduğu, 8 ay önce Çorlu ilçesine taşındıkları ve aynı tekstil firmasında çalıştıkları öğrenildi.

Halil Aksoy'un Çerkezköy ilçesinde özel bir hastanede tedavisi devam ederken, eşi Aksoy'un cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.

Ergene ilçesinde dün Edirne'den İstanbul'a giden yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçide kontrolsüz giren B.K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı minibüse çarpmış, kazada 6 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.



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