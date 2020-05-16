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Tekirdağ'da yükümlülere gıda ve alışveriş çeki yardımı yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yükümlülere gıda ve alışveriş çeki yardımı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere gıda ve alışveriş çeki yardımında bulundu.

Denetimli serbestlik altında bulunan ekonomik durumu yetersiz 100 yükümlüye gıda ve 250 liralık market alışveriş çeki yardımı yapıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, yaptığı açıklamada, ramazan ayıyla birlikte yardımların dağıtılmaya başlandığını belirtti.

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü tarihten itibaren gerekli tedbirleri alıp hızlı bir şekilde hayata geçirerek yoğun bir çalışma süreci içine girildiğini ifade eden Karakoç, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız, yükümlülerin de salgın sürecinden etkilenmemeleri için çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ile suç mağdurlarının salgın kaynaklı sosyal ve ekonomik problemlerinin giderilmesi doğrultusunda çalışmalara devam edilecek. Katkıları için Tekirdağ Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleri ile destek veren bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

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