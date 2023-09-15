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Tekirdağ’da yürek burkan olay: Otomobilin çarptığı yaralı inek, çoban kaçınca sahipsiz kaldı

15.09.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da ineğe çarpan otomobil hurdaya dönerken, tarlaya fırlayan inek de yaralandı.

Çoban olay yerinden kaçarken, telefonla aranan belediye de duruma kayıtsız kalınca yaralı inek sahipsiz kaldı.

Kaza, gece saatlerinde Havuzlar - Türkgücü yolu üzerinde meydana geldi. Türkgücü istikametine seyreden Yasin A. idaresindeki otomobil, yoldan geçen ineğe çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobili ise hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle tarlaya savrulan inek de yaralandı.

Hayvanları otlatmaya çıkaran çoban da olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayla ilgili konuşan otomobil şoförü Yasin A., “Ben normal yolumda giderken, inek bir anda önüme çıktı. Frene bastım ama kaza yine de kaçınılmaz oldu. Çoban yanıma geldi ama sonra bir arabaya binip kaçmış” diye konuştu.

Çobanının olay yerini terk etmesiyle belediyenin de aranmasına rağmen duruma kayıtsız kalması üzerine yaralı hayvan sahipsiz kaldı.

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