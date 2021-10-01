Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ sanığı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, FETÖ üyeliğinden yargılamaları devam ederken hükmün kesinleşmesi süreci tamamlanmak üzere olan 5 sanık, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup FETÖ üyesinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu durdurdukları bir araçta, meslekten ihraç edilmiş öğretmen M.K, eski askeri okul öğrencisi Z.K, eski astsubay Y.S ve İ.Y ile F.A'yı yakaladı. Araçta şişme bot, kürek ve hava pompası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden yargılamalarının devam ettiği ve hükmün kesinleşmesi sürecinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
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