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Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 37 fişek eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 230 TL ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Akay Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şen Eczanesi
Kapakli
Doğuş Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
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