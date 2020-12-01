Tekirdağ'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama doğrultusunda Tekirdağ-İstanbul yolunda denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Şoförler uygulamadan memnun olduklarını, herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Bu arada, trafik ekipleri de farklı noktalarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

