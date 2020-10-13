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Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı 1 şüpheliye ev hapsi verildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı 1 şüpheliye ev hapsi verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 20 kişiden 3'ü tutuklandı, bir şüpheliye ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre dün yapılan fuhuş operasyonunda jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli Marmaraereğlisi Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birine sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi.

Diğer 16 şüpheli serbest bırakıldı.

Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 36 kişi gözaltına alınmış, 16 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresi'ne gönderilirken 20 kişi de jandarma komutanlığına götürülmüştü.

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