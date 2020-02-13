YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobilde düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında dün şüphe üzerine durdurulan otomobilde 15 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücü O.A. gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet göçmen Tekirdağ Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:29
İkindi
16:20
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Yeni Eczanesi
Malkara
Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Muratlı Eczanesi
Muratli
Şifa Eczanesi
Saray
Doğuş Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Kupalar Sahiplerini Buldu

Kupalar Sahiplerini Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.