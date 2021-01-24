YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'daki restore edeline 600 yıllık Şarköy-Güzelköy Camisi martta ibadete açılacak

Tekirdağ'daki restore edeline 600 yıllık Şarköy-Güzelköy Camisi martta ibadete açılacak

24.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki restore edeline 600 yıllık Şarköy-Güzelköy Camisi martta ibadete açılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da restore edilen Osmanlı yapısı 600 yıllık Şarköy-Güzelköy Camisi'nin martta ibadete açılacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında restorasyonuna geçen yılın ilk aylarında başlanan cami için 2 milyon 400 bin lira harcandı.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın Trakya'yı fethettikten sonra yaptığı ilk camilerden olan Şarköy-Güzelköy Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Caminin 1400'lü yıllarda yapıldığını tahmin ettiklerini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Cami yapıldıktan sonra hasar görmüş. Onarım kitabesinden anladığımız kadarıyla 1708 yılında tamirat yapılmış. Uzun yıllar sonra yeniden hasar görmüş. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin katkıları ve desteği ile gerekli kamulaştırma yapıldı. Cami, şadırvan, konak ve hamam ile ilgili çalışmalar Edirne Koruma Kurulu'nun onayı ile devreye girdi. Bu cami tarihiyle, kültürüyle bizim en önemli eserlerimizden biri. Şarköy-Güzelköy Camisi restorasyonunun tamamlanmasının ardından bu yılın mart ayında ibadete açılacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:52
Sabah
08:21
Öğle
13:27
İkindi
16:00
Akşam
18:23
Yatsı
19:47

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Hürriyet Eczanesi
Suleymanpasa
Süleymanpaşa Eczanesi
Suleymanpasa
Ülker Eczanesi
Suleymanpasa
Yalkın Eczanesi
Suleymanpasa
İlhan Eczanesi
Kapakli
Şengül Eczanesi
Kapakli
Velimeşe Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Tekirdağ'dan geçen yıl 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

Tekirdağ'dan geçen yıl 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

Tekirdağ'dan geçen yıl 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

Tekirdağ'dan geçen yıl 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

Tekirdağ’da yaban hayatına 1 buçuk ton yem bırakıldı

Tekirdağ’da yaban hayatına 1 buçuk ton yem bırakıldı

Sert kışa rağmen yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Sert kışa rağmen yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Trakya’da KOBİ’lere destek

Trakya’da KOBİ’lere destek

Gönül elçileri, belediye ile vatandaş arasında köprü oluyor

Gönül elçileri, belediye ile vatandaş arasında köprü oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.