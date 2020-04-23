YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili 16 zanlı yakalandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde 21 Nisan'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışmaya müdahale için giden iki polis memurunun yaralanmasıyla ilgili Ş.B, V.T, E.U, K.Ş, S.Ş, Y.T, V.T, E.T, E.K, O.K, B.A, B.D, V.Ş, E.U, G.U. ve A.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. aranıyor.

Yaralı polis memurları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
Polis Silahlı Çatışma Tekirdağ Yaralı Zanlı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Vali Epcim: “Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum“

Vali Epcim: “Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum“

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:12
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:33

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Gürkan Eczanesi
Corlu
Vatan Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Başar Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Emin Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.