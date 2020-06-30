Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 9 tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayarak belini kıran S.G'nin de bulunduğu 9'u, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, 26 Haziran'da, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyon sırasında polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlılardan S.G'nin beli kırılmıştı. Birçok suçtan aranan ve yağma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen zanlı hastaneye kaldırılmıştı.

Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

