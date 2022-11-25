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Tekirdağ'daki tren kazası davasında tutuklanan Mümin Karasu tahliye edildi

25.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki tren kazası davasında tutuklanan TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde görevli Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi.

Mümin Karasu'nun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek tahliyesini talep etti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Karasu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Karasu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Tahliye gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın 10 Ekim 2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu haliyle kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibarıyla müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak, sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu'nun tahliyesine karar verilmiştir."

TREN KAZASI

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin iddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, bakım servis alanlarından sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, üst yapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, altyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

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Tekirdağ Tren kazası

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