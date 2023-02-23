Tekirdağ'dan deprem bölgesine 25 milyon liralık ilaç ve tıbbi malzeme sevk edildi

İl Sağlık Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının giderilmesi için seferber oldu.

Valilik koordinesinde AFAD deposunda toplanan ilaç ve tıbbi yardım malzemeleri, sağlık çalışanları tarafından tasnif edilerek, bakanlık nezaretinde ihtiyaç duyulan bölgelere gönderildi.

Tekirdağ Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ender Çubukçu, AA muhabirine, deprem felaketinin ardından sağlık çalışanlarının tek vücut olduğunu belirtti.

Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan da tıbbi malzemelerin geldiğini ve tasnifinin yapılarak bölgeye ulaştırıldığını aktaran Çubukçu, sağlık çalışanlarının her bir ilaç ve malzemeyi tek tek kontrol ettiğini söyledi.

Çubukçu, bugüne kadar 25 milyon lira tutarında ilaç ve tıbbi malzemenin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Kentten UMKE, 112 Sağlık personeli, pratisyen hekim ve uzman ekiplerin deprem bölgesinde sağlığın her alanında görev yaptığını vurgulayan Çubukçu, halen bölgede 204 sağlık çalışanının depremzede vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.

AFAD deposunda ilaç ve tıbbi malzemelerin tasnifini yapan İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Nesrin Ülker de arkadaşlarıyla birlikte ilaçları özenle ayırdıklarını dile getirdi.

