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Tekirdağ’dan Elazığ’a yardım eli

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.01.2020 19:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’daki Kapaklı Belediyesi’nin Mobil İkram Aracı, Elazığ’daki depremzedelere çorba dağıtıyor.Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Acılar bir, gönüller bir.

Tekirdağ’daki Kapaklı Belediyesi’nin Mobil İkram Aracı, Elazığ’daki depremzedelere çorba dağıtıyor.
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Acılar bir, gönüller bir. Depremin yaralarını sarabilmek ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın acılarını biraz da olsa hafifletmek için bölgeye sevk ettiğimiz ikram aracımız Elazığ’a ulaştı” dedi.
Elazığ Tren Garı’na konuşlanan mobil ikram aracının sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vagonlarda kalan vatandaşlara sıcak çorba dağıtımı yaparak ikramlarda bulunduğunu kaydeden Çetin, “Deprem bölgesindeki gelişmeleri hassasiyet ile yakından takip ediyoruz ve vatandaşlarımıza her türlü yardım için AFAD yetkilileri ile irtibat halindeyiz. Şu an için deprem bölgesinde herhangi bir ihtiyaç durumu söz konusu olmayıp, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İhtiyaç duyulması halinde Kapaklı genelinde AFAD yetkilileriyle koordineli bir şekilde yardım kampanyası organize edilecek. Hamdolsun devletimiz tüm kurumları ile en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşmış ve gerekli yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Rabbim, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin. Dualarımız ve kalbimiz sizinle” dedi.

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