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Tekirdağ'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 bin battaniye gönderildi

21.02.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 bin battaniye gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan 5 bin battaniyenin bulunduğu tır yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında Tekirdağ'da toplanan 5 bin battaniye bölgeye gönderildi.

Derneğin Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, Kapaklı ilçesinde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, destek olanlara teşekkür etti.

Çalışkan, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'dan bağışçılarımızın katkıları ile bir tır battaniye yardımını hızlı bir şekilde organize edip Allah'a şükür yola çıkardık. Mazlum nerede olursa olsun yardımı ulaştırmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin merhameti ve vicdanı dünyanın en uzak yerinde de olsa yardımına koşmaktadır. Bu tırla maddi olarak battaniye gönderiyoruz ama bu yardımla kardeşliğimizi ilan ediyoruz.

Hiçbir fitne hiçbir bomba bizim kardeşliğimizi öldüremez. Biz dil, din, ırk, renk ayırmaksızın 'Ancak müminler kardeştir' düsturuyla yola çıktık. Rabb'im niyetimizi kabul eylesin. Bizler Tekirdağ İHH olarak milletimizin bizlere emanet ettiği bağışları yerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. İnşallah 5 gönüllümüzle İdlib'e gidip battaniye emanetlerini kendi ellerimizle dağıtacağız."

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Anahtar Kelimeler:
suriye Tekirdağ

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