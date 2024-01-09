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  4. Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

09.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili okul

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:57
Sabah
08:28
Öğle
13:22
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Korkmaz eczanesi
Corlu
Burcu durgut eczanesi
Suleymanpasa
Asli eczanesi
Kapakli
Çetinkaya eczanesi
Suleymanpasa
Hakan eczanesi
Cerkezkoy
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