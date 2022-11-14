Tekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildi

Geçen yıl bahar aylarında havaların ısınmasıyla gelen bir leylek sürüsünden göç zamanı ayrılıp Tekirdağ'da yaşamaya başlayan ve Yaşar adı verilen leylek, iki buçuk yıldır kentin maskotu olmaya devam ediyor.

Vücudunda oluşan bazı yaraların tedavisi ve bacaklarına dolanan misinanın temizlenmesi için leylek Yaşar, Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterinerleri tarafından bakımevine götürüldü.

Leylek Yaşar'ın bacaklarına dolanan misina temizlendi, yaralarına gerekli bakım yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.

