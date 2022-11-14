YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildi

Tekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildi

14.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kentin maskotu haline gelen leylek Yaşar'ın vücudunda oluşan yaralar tedavi edildi.

Tekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildi

Geçen yıl bahar aylarında havaların ısınmasıyla gelen bir leylek sürüsünden göç zamanı ayrılıp Tekirdağ'da yaşamaya başlayan ve Yaşar adı verilen leylek, iki buçuk yıldır kentin maskotu olmaya devam ediyor.

Vücudunda oluşan bazı yaraların tedavisi ve bacaklarına dolanan misinanın temizlenmesi için leylek Yaşar, Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterinerleri tarafından bakımevine götürüldü.

Leylek Yaşar'ın bacaklarına dolanan misina temizlendi, yaralarına gerekli bakım yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da pansiyonda çıkan yangında 1 kişi öldüTekirdağ'da pansiyonda çıkan yangında 1 kişi öldü
Ankara’da öfkeli koca dehşeti: Kayınpederini ve kayınbiraderlerini silahla yaraladıAnkara’da öfkeli koca dehşeti: Kayınpederini ve kayınbiraderlerini silahla yaraladı
Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyorGirlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Anahtar Kelimeler:
tedavi süleymanpaşa belediyesi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:50
Öğle
12:59
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:22
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.