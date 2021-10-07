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Tekirdağ'ın meşhur "pabuç" köftesi için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

07.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan: - "Dana etinden çekilen kıymanın özel baharatlarla yoğrulmasıyla eşsiz bir lezzete kavuşan Çerkezmüsellim pabuç köftesi, kenti ziyaret edenlerin yemeden şehirden ayrılmadığı lezzetler arasında yer alıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da yetiştirilen bir yaşını geçmemiş danaların etiyle hazırlanan "Çerkezmüsellim pabuç köftesi" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Hayrabolu Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde bu köftenin tescili için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, Çerkezmüsellim pabuç köftesinin marka değerini artırmak istediklerini söyledi.

Bu lezzetin yaklaşık 40 yıldır damakları tatlandırdığını anlatan İnan, şöyle devam etti:

"1982 yılında Şükrü Yalçın tarafından yapımına başlanan meşhur Çerkezmüsellim pabuç köftesinin ünü hızla yayılıyor. Trakya'da yetiştirilen bir yaşını geçmemiş danaların etiyle hazırlanan bu köfte, eşsiz lezzetiyle bölgeye gelen ziyaretçilerin damağına hitap ediyor. Dana etinden çekilen kıymanın özel baharatlarla yoğrulmasıyla eşsiz bir lezzete kavuşan köfte, kenti ziyaret edenlerin yemeden şehirden ayrılmadığı lezzetler arasında yer alıyor."

İnan, Hayrabolu tatlısının da bir süre önce coğrafi işaret aldığını anımsatarak, "İlçemizin önemli lezzetlerinin coğrafi işaret alması marka değerlerini de artırıyor. Doğal güzelliklerimizin yanında tatlımız ve köftemiz de ziyaretçilerin damağına hitap ediyor." dedi.

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