Tekirdağ'ın "pabuç köftesi" coğrafi işaretle tescillendi

Yörenin meralarında yetişen bir yaşını geçmemiş dananın boyun ve kaburga etinden çekilen kıymayla yapılan köfteye sarımsak, iç yağı, baharat, soğan karıştırılıyor. Yoğrulan köftelik kıyma, bir süre dinlendirildikten sonra ızgaraya konuluyor.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Hayrabolu Belediyesi, geçen yıl köftenin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu. Başvuruyu inceleyen kurum, dün "Çerkezmüsellim pabuç köftesi" için coğrafi işaret belgesi verdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Hayrabolu tatlısı, Karacakılavuz dimi dokuması, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ köftesi, Tekirdağ peynir helvası, Tekirdağ soğanı, Yapıncak asma yaprağı, Velimeşe bozasından sonra kentin coğrafi işaretli 9'uncu ürünü olarak "Çerkezmüsellim pabuç köftesi"nin tescillendiğini söyledi.

Şahin, köftenin Hayrabolu ilçesinde 1970'li yıllarda yapılmaya başlandığını ve yiyenlerin lezzetini anlatmasıyla meşhur bir tat haline geldiğini belirtti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da Türkiye'ye ilçelerinin adını "Çerkezmüsellim pabuç köftesi" ile duyuracaklarını dile getirdi.

TEKİRDAĞ'DA KÖFTE ÖNEMLİ BİR GASTRONOMİ UNSURU

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Trakya'nın her ilinde köftenin önemli bir gastronomi unsuru olduğunu ifade etti.

Tescilli Tekirdağ soğanının kendine has aromasının "Çerkezmüsellim pabuç köftesi"ne ayrı bir tat verdiğini vurgulayan Hacıoğlu, "Bu köftenin bir özelliği yüzde 50'sinin yağsız etten, geri kalan yüzde 50'sinin kaburga ve boyun bölgesindeki etlerden oluşması ama aslında bu köfteye en çok özellik veren tescilli Tekirdağ soğanıdır." diye konuştu.

"DİĞER KÖFTELERİN PABUCU DAMA ATILACAK"

Hayrabolu ilçesinde 3 kuşaktır köftecilik yapan Mahmut Yalçın da tescillenmesiyle daha çok duyulacak köftelerinin, diğerlerinin pabucunu dama atacağını söyledi.

Türkiye'nin "Çerkezmüsellim pabuç köftesi"nin lezzetini tanıması için çalıştıklarını belirten Yalçın, bunu diğer köftelerden ayıran en büyük özelliğinin eti ve baharatı olduğunu vurguladı.

KÖFTE, ÇOCUK PABUCUNA BENZEDİĞİ İÇİN BU İSMİ ALMIŞ

Köftenin çocuk pabucuna benzetildiği için bu ismi aldığını ifade eden Yalçın, "Pabuç köfte ilk olarak kıyma makinesinden geçirilir, daha sonra baharatla harmanlanıp tekrar kıyma makinesinden geçirilir. 50'şer gramlık büyüklükte elips şeklinde yapılır." dedi.

Yalçın, köfteye ekledikleri baharatın sırrını koruduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çerkezmüsellim pabuç köftesi, Tekirdağ'ın tescillenmiş ikinci köftesi olarak geçiyor. Coğrafi işaret tescili yapıldı. Bu lezzetin tüm Türkiye tarafından tanınması için elimizden geleni yapıyoruz. 1,5 yaşındaki süt danası olarak tabir ettiğimiz danalardan elde edilen etlerle yapılır. İçerisinde boyun, kol ve döş bölgesi dediğimiz yerler kullanılır. But eti kesinlikle kullanılmaz. İçerisindeki özel baharatı kendi sırrımız olduğu için söyleyemiyoruz ama en büyük lezzeti verenlerden biri odur. Köftenin tadına bakanlar, bu kadar lezzetli olabileceğini düşünmediklerini fakat köftemizi yedikten sonra hayran kaldıklarını söyledi."

