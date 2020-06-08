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Tekirdağ'ın yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara karaca ile yaban domuzu yavrularının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce kentte koruma ve kontrol çalışmaları, biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Bu sayede yaban domuzu yavruları ile karaca, doğal ortamlarında görüntülendi.

Fotokapan izleme çalışmaları sonucunda, yaban hayvanlarının popülasyonunda artış gözlendi.

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