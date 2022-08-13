YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağlı balıkçılar "palamut" umuduyla hazırlıklara başladı

Tekirdağlı balıkçılar "palamut" umuduyla hazırlıklara başladı

13.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağlarını onarmaya, motor ve radar bakımlarını yapmaya başlayan balıkçılar, 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacak - Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: - "Bu sene inşallah vatandaşlarımız bol miktarda, uygun fiyata palamut yiyecek"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av sezonu hazırlıklarına başlayan balıkçılar, "palamut" umuduyla 1 Eylül'de denize açılacak.

Limanda demirli teknelerinin ağlarını onaran balıkçılar, motorlarının bakımını yapıp "ekmek tekneleri"ni boyuyor.

Sezona "vira bismillah" diyerek başlayacak balıkçılar, bol miktarda palamut avlamayı umut ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yeni sezon hazırlıklarına başladığını söyledi.

Balıkçıların her sezona yeni umutlarla hazırlandığını belirten Pehlivanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıkları, tekneleri karaya çektik, bakımlarımızı yapıyoruz. Yırtık ağlarımızı tamir ediyoruz. Allah izin verirse 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyeceğiz. Bu sene inşallah vatandaşlarımız bol miktarda, uygun fiyata palamut yiyecek. Eylülde sezonun açılmasıyla büyük teknesi olan balıkçılar 2-3 ay faaliyetlerini Karadeniz'de sürdürecek. Karadeniz'deki avcılıktan sonra yeniden Tekirdağ'a dönecekler."

- "Herkes ucuz balık yiyecek inşallah"

Kentte 36 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de bu sene denizin çok bereketli olacağını, balıkçıların yüzünün güleceğini dile getirdi.

Teknolojinin ilerlediğini, teknelerinde av için her türlü cihazın bulunduğunu anlatan Şeremet, "Balığın durumunu bakıp görebiliyoruz. Bu sene hamsi çok olacak. Hiç ummadığımız kadar palamut olacak. Herkes ucuz balık yiyecek inşallah." diye konuştu.

Heyecanla teknelerinin bakımlarını yapmaya başladıklarını ifade eden Şeremet, balıkçıların her sezona umutla, heyecanla hazırlandığını söyledi.

Şeremet, "İlla ki balıkla kıyıya dönüyoruz. Hamsi olur, hamsi olmazsa çinekop, lüfer olur. Çinekop, lüfer de olacak bu sene Allah'ın izniyle. Ama palamut müjdesini gönül rahatlığıyla verebiliriz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdıGÜNCELLEME - Sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 3 kilo aldıBursa'da çöp evde bulunan çocuk 3 kilo aldı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ balıkçılar

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:10
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:19
Yatsı
21:51
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.