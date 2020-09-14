Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi

Pehlivanoğlu, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Daha sonra özellikle gırgır teknelerinin rotalarını Karadeniz'e çevirdiklerini anlatan Pehlivanoğlu, "Havaların biraz esmesiyle balık azalsa da havaların düzelmesiyle vatandaşlarımız bol balık yiyecek. Balıkçılarımızın ağlarına Karadeniz'de palamut takılıyor. Deniz suyunun soğumasıyla balık çeşidi de artacaktır." dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında balıkçıların bir iki gün bol balık avladığını ancak daha sonra umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine rotalarını Karadeniz'e çevirip nasiplerinin peşine düşen balıkçılar, ay sonuna kadar Karadeniz'de avlanmayı planlıyor.

- "Gurbet önemli değil, yeter ki işimiz rast gitsin"

Tekirdağ'da uzun yıllardır balıkçılık yapan İdris Şeremet de Karadeniz'e palamut için gittiklerini ifade etti.

Büyük teknelerin bol miktarda palamut avladığını belirten Şeremet, "Marmara'da yeterince balık avlayamayınca Karadeniz'e gelmek zorunda kaldık. Burada bereketli bir sezon geçiriyoruz. Gurbette olmamız çok önemli değil, yeter ki işimiz rast gitsin. Burada avımızı yaptıktan sonra yeniden Tekirdağ'a dönerek Marmara'da avlanmaya devam edeceğiz. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

