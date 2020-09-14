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Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Av sezonunu başlayınca balığın az olması nedeniyle Marmara'da yeterince avlanamayan Tekirdağlı balıkçılar, nasiplerini Karadeniz'de aramaya başladı - Balıkçı İdris Şeremet: - "Marmara'da yeterince balık avlayamayınca Karadeniz'e gelmek zorunda kaldık. Burada bereketli bir sezon geçiriyoruz. Gurbette olmamız çok önemli değil, yeter ki işimiz rast gitsin"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağlı balıkçılar av sezonunun başlamasının ardından Marmara'da umduklarını bulamayınca rotayı Karadeniz'e çevirdi.

Hazırlıklarını tamamlayıp 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek Marmara'da denize açılan balıkçılar, istedikleri avı gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine rotalarını Karadeniz'e çevirip nasiplerinin peşine düşen balıkçılar, ay sonuna kadar Karadeniz'de avlanmayı planlıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında balıkçıların bir iki gün bol balık avladığını ancak daha sonra umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Daha sonra özellikle gırgır teknelerinin rotalarını Karadeniz'e çevirdiklerini anlatan Pehlivanoğlu, "Havaların biraz esmesiyle balık azalsa da havaların düzelmesiyle vatandaşlarımız bol balık yiyecek. Balıkçılarımızın ağlarına Karadeniz'de palamut takılıyor. Deniz suyunun soğumasıyla balık çeşidi de artacaktır." dedi.

Pehlivanoğlu, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

- "Gurbet önemli değil, yeter ki işimiz rast gitsin"

Tekirdağ'da uzun yıllardır balıkçılık yapan İdris Şeremet de Karadeniz'e palamut için gittiklerini ifade etti.

Büyük teknelerin bol miktarda palamut avladığını belirten Şeremet, "Marmara'da yeterince balık avlayamayınca Karadeniz'e gelmek zorunda kaldık. Burada bereketli bir sezon geçiriyoruz. Gurbette olmamız çok önemli değil, yeter ki işimiz rast gitsin. Burada avımızı yaptıktan sonra yeniden Tekirdağ'a dönerek Marmara'da avlanmaya devam edeceğiz. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

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