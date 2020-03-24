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Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.03.2020 12:32 | Son Güncelleme

Tekirdağlılar "evde kalın" çağrısına uyuyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle, vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Soğuk ve yağmurlu havanın hakim olduğu kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerinden dışarı çıkmıyor.

Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.

Öte yandan sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlar da polis ve zabıta ekiplerince uyarılarak evlerine gönderiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
"evde kal" Soğuk Tekirdağ

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