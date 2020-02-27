"Tekke çorbası" geleneği 8 asırdır sürdürülüyor

"Atalarımız Orta Asya'dan buraya gelmiş. Eskiden bölgede yolculuk yapanlar, kervanlarla bir yerden bir yere gidenler dinlenmek için tekkeye gelirmiş. Her gün Tekkeşin ailesinden biri görevlendirilir, o gün sıra kimdeyse o kişi gelenlere yemek ikram edermiş. Zamanla gelişen teknolojiyle birlikte insanlar artık bir yerde kalmıyor. Hızla gelip gidiyor."

Geleneğin zamanla değiştiğini belirten Hüseyin Tekkeşin, "Artık insanlar konaklamadığı için Ramazan ve Kurban bayramları ile üç ayların başı olan Regaip Kandili'nde çorba pişirip ikram ediyoruz. Bu çorbaya 'tekke çorbası' diyoruz. Bugün 15 kazan civarında çorba pişiyor. Çevre ilçelerden ve çevre illerden çorba için gelenler oluyor. Şifa niyetine çorbamızı içmeye geliyorlar." diye konuştu.

Akşamları da kurulan yaklaşık 20 sofrada yemek ikram edildiğini aktaran Tekkeşin, "Erkekler akşam namazından sonra gelirler, yemeklerini yerler. Kapımız herkese açık." ifadesini kullandı.

