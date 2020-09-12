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Tekkeköy asfalt yola kavuştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

Kırsal mahallelerdeki yolların bakım ve onarım çalışmalarını ara vermeden sürdüren İzmit Belediyesi, Tekkeköy Mahallesi’ne yeni bir asfalt yol kazandırırken, köyün deforme olan yollarında da asfalt yama çalışması yaptı.İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimlerde yaptığı asfalt çalışmalarıyla köy yollarını kaliteli hale getirmeye devam ediyor.

Kırsal mahallelerdeki yolların bakım ve onarım çalışmalarını ara vermeden sürdüren İzmit Belediyesi, Tekkeköy Mahallesi’ne yeni bir asfalt yol kazandırırken, köyün deforme olan yollarında da asfalt yama çalışması yaptı.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimlerde yaptığı asfalt çalışmalarıyla köy yollarını kaliteli hale getirmeye devam ediyor. Yaz sezonu boyunca yapılan çalışmalarla deforme olan köy yollarını tek tek düzelten İzmit Belediyesi ekipleri, birçok köye de yeni asfalt yol yaptı. Son olarak Tekkeköy’de mesai yapan ekipler, köye yeni bir asfalt yol kazandırdı.
Daha önce toprak olan yolda yaptıkları çalışmayla Tekkeköy sakinlerinin kullanıma yeni bir asfalt yol sunan ekipler, deforme olan yollarda da yama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin, 250 ton sıcak asfalt kullandıkları çalışmalar ile Tekkeköy Mahallesi’nin toplam 200 metre yolu asfaltla buluştu.

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