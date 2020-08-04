Tekkeköy Belediyesi aşırı yağışların ardından su birikintisinin olduğu Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi’ndeki eski Tekel ambarların bulunduğu 30 bin m2’lik alanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılacak alt yapı çalışmalarının ardından yapacak.

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen tüm maddeler oy birliği ile kabul edilerek incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantı açılışında konuşan ve korona virüsü tedbirlerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, “Başkanımız ve meclisimiz adına idrak ettiğimiz Kurban Bayramımızı kutluyorum. Nice güzel bayramlara milli ve manevi değerleri yüksek bayramlara eriştirmeyi Rabb’imizden niyaz ediyoruz. Güzel bir bayram geçirdik. Şu konu çok önemli: Gezdik, gördük. Hepimiz insanoğluyuz. Maske ve mesafe kuralına biraz daha dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunu söylerken meclisteki mesafe düzeni sayesinde müsaade alarak maskemi takmadım. İnşallah bu zor süreci de hep birlikte atlatırız. Dua ve tedbir anlamında üzerimize düşen görevi yapmakla mükellef olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Meclis gündem maddelerinin ardından gündem dışı olarak, eski Tekel ambarlarının bulunduğu ve şu anda iş yeri olarak kullanılan 30 bin m2 kapalı alandaki su birikintisi sorununun çözülmesi isteğine Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya cevap verdi.