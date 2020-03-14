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Tekkeköy Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

"14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Samsun Tekkeköy Belediyesi, sağlık çalışanlarına yönelik kahvaltı programı düzenledi.Tekkeköy ilçesinde bulunan Tuğrul Çetin Nostalji Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programına Gazi Devlet Hastanesi çalışanları katıldı."Herkesten vefa bekliyoruz"Düzenlenen kahvaltı programında konuşan Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

"14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Samsun Tekkeköy Belediyesi, sağlık çalışanlarına yönelik kahvaltı programı düzenledi.
Tekkeköy ilçesinde bulunan Tuğrul Çetin Nostalji Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programına Gazi Devlet Hastanesi çalışanları katıldı.

"Herkesten vefa bekliyoruz"
Düzenlenen kahvaltı programında konuşan Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, "Bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Ülkemizin ve dünyanın gündeminde korona virüsü var. Sağlık çalışanları 7/24 insanlığın sağlık hizmetini sunmaya devam ediyorlar. Devam edecektir. Hekimlik bir meslek değil bir yaşam tarzıdır. Bizler şifa veren elleriz. Şifa veren eller olarak elbetteki vefa istemek hakkımız diye düşünüyorum. Çok yorucu ve çok stresli bir mesleğimiz var. Bizler tıp fakültelerinden sadece diploma alıyoruz, mezun olmuyoruz. Hayatımız boyunca son bilimsel verileri, son teknolojiyi hastalarımızın yararı için kullanmak zorundayız. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Herkesten vefa bekliyoruz" dedi.

"Sağlık çalışanlarına şiddeti nefretle kınıyoruz"
Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil ise, "Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Zaman zaman tatsız olaylar oluyor. Bazı kendini bilmez, haddini aşan kişiler sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eğilimi gösteriyor. Bunu da şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Tıp camiasına kolaylıklar diliyoruz. Dünya bir virüs ile karşı karşıyadır. Bu salgını en hafif şekilde atlatacağımıza eminim. Bu durumda Sağlık Bakanımızın emeği var. Vatandaşlar olarak hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu durum için gayret etmeliyiz. Bütün sağlık çalışanların günü kutlu olsun" diye konuştu.

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Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
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Atakum
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Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
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