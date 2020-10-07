Tekkeköy’de tabletsiz öğrenci kalmayacak

Samsun’un Tekkeköy İlçe Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 100’den fazla öğrenciye tablet dağıtıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekkeköy Belediyesi tarafından “Sınıf Tam Öğretmenim” projesi kapsamında uzaktan öğrenim materyalleri olmayan 100’den fazla öğrenciye tablet dağıtma etkinliği düzenlendi. 19 Mayıs Ortaokulu bahçesinde yapılan törende ilk etapta 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tabletleri dağıtıldı.

“Bizim görevimiz ne kadar öğrenci varsa o sayıda tableti bulup, ulaştırmaktır”

İlçede imkanı olmayan tüm öğrencileri bulup tableti ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bugün Tekkeköy 55 bin nüfusuyla Samsun’daki 17 ilçe içerisinde il dışından gerçek göç alan tek ilçe. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde bu yerleşimin katlanarak artması en büyük hayalimiz. İlçemizde 12 bine yakın öğrenci var. Yaklaşık 10 bin tane de ilkokul ve ortaokul öğrencimiz var. Bu 10 bin öğrenciden ekonomik şartlardan dolayı bilgiye ve teknolojiye ulaşamayan 700 kadar öğrenci olabilir. Rakamı önemli değil. Bizim görevimiz ne kadar öğrenci varsa o sayıda tableti bulup, ulaştırmaktır. Bu teknolojiye ulaşamayacak 600-700 öğrenciden bir evladınız vardır ki o evlat belki ülkenin değil ama bu ilçenin kaderini değiştirebilecek bir çocuktur. Eğer biz gidip o çocuğu bulup bu teknoloji ile desteklemez isek bu ilçenin geleceğini o evlat ıskalamaz, biz ıskalarız. Biz buna inanarak o evladımızı bulmak için tablet kampanyasına ilk start veren ilçe olduk. Bugün 100 öğrencimizi 2. etapta da özellikle ihtiyaç sahibi ve başarılı olduğunu öğretmen ve müdürlerimizin tespiti ile sayısı 600-700 de olsa bunların tamamına inşallah o tabletleri teslim etmek bizim görevimizdir” dedi.