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Tekkeköy’de tarihi alanda cuma namazı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Normalleşme süreci kapsamında uzun bir aradan sonra camiler fiziksel mesafe uyularak tekrar ibadete açıldı.Tekkeköy’de de belirlenen yerlerin alanlarında tarihe tanıklık eden ve ilçenin simgeleri arasında yer alacak nostalji parkı yanındaki yerde cuma namazı kılındı.Tekkeköy’de bugünkü adıyla nostalji parkının yanında bulunan alanda kılınan cuma namazı bir çok kişinin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Tekkeköy’de tarihi alanda cuma namazı

Normalleşme süreci kapsamında uzun bir aradan sonra camiler fiziksel mesafe uyularak tekrar ibadete açıldı.
Tekkeköy’de de belirlenen yerlerin alanlarında tarihe tanıklık eden ve ilçenin simgeleri arasında yer alacak nostalji parkı yanındaki yerde cuma namazı kılındı.
Tekkeköy’de bugünkü adıyla nostalji parkının yanında bulunan alanda kılınan cuma namazı bir çok kişinin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Bir asırlık geçmişe sahip olan ve Tekkeköy’de yaşayan bir çok kişinin hatıralarıyla anılan alan İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde 2 buçuk ay gibi bir süre sonra ilk cuma namazıyla geçmişle bugünün bütünleştirdi.

Tekkeköy’de tarihi alanda maneviyat yüklü cuma namazı
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ,Tekkeköy’de cuma namazının kılındığı yerlerden birisinin bir asırlık yakın tarihe tanıklık eden önemli bir alan olduğunu söyledi. Başkan Hasan Togar, “Tarihe tanıklık eden herkesin unutulmaz anılarının olduğu Samsun-Çarşamba hattı üzerindeki Tekkeköy Tren Garının bulunduğu bir asırlık alanda 2 buçuk ay sonra ilk cuma namazı kılmanın manevi huzurunu yaşadık” dedi.
Alanın Tekkeköy için çok büyük manevi değeri olduğuna değinen Başkan Togar, “Bu alanı farklı ve özel kılan trenle ulaşımın yaygın yapıldığı yıllarda burada tren garı ve diğer sosyal donatı alanlarının bulunması ve insanların bu alandan trenle Samsun ve Çarşamba yönüne hareket etmesidir. Yani belli bir yaştaki her insan burada tren beklemiştir. Bizde bu alanı ve alanda bulunan tarihi gar binalarını restore ederek kent müzesine çevirdik. Yine alanı düzenleyip farklı süs bitkileriyle adeta botanik bahçesine çevirdik. İlçemizin ilerleyen yıllarda simgeleri arasında yer alacak olan bu tarihi alanın İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümüne gelen bu özel günde 2 buçuk ay sonra ilk Cuma Namazına şahitlik etti. Tarihe tanıklık eden bu alanda ve dünyanın dört bir yanında kılınan cuma namazlarını ve yapılan duaları Rabb’im kabul ve makbul eylesin” diye konuştu.

Tekkeköy’de tarihi alanda cuma namazı

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Samsun Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

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Sabah
04:58
Öğle
12:37
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Anneler Parkı Eczanesi
Ilkadim
Kalkanca Eczanesi
Ilkadim
Mert Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
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