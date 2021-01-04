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Tekkeköy’de yılın ilk meclis toplantısı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2021 12:17 | Son Güncelleme

11 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi ile ilçede yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı.Tekkeköy Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediyede bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı.

11 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi ile ilçede yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı.
Tekkeköy Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediyede bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Meclis sonrasında açıklamalarda bulunan Tekkeköy Belediye Meclisi Başkanvekili Aydın Karmil, “Yeni yılın milletimiz, ülkemiz ve ilçemiz adına iyi geçmesini diliyorum. Bizim bütün vatandaşların derdiyle dertlenmek gibi bir mecburiyetimiz var. Böyle bir emanetimiz var. Vatandaşlardan gelen taleplerle alakalı her zaman olduğundan daha fazlası ile emre amadeyiz. İmkanlar dahilinde elimizden gelen tüm katkıyı vermeye hazırız. Çünkü hep birlikte burada bir emanet taşıyoruz. Bunun bilincinde ve farkındayız. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah, bu sıkıntılı süreçten hepimizi korusun ve muhafaza buyursun. Evinde gerçekten geçim sıkıntısı çeken insanlar da var. Hükümetimiz ve belediyemiz başkanımızın da talimatıyla tespit edebildiğimiz kişilerle kapı kapı dolaşarak ilgileniliyor. Bizim gözümüzden kaçan, arkadaşlarımızın dikkatinden kaçan olabilir ise bu kişilerin bizlere bildirilmesi herkesin görevidir. Eksiklerimiz, insan olduğumuz için illaki vardır. Bu eksikliklerimizin bildirilmesi bizi son derece memnun eder. Çünkü zaman su gibi akıp gidiyor. Her gün bir yakınımızın acısı ile karşılaşıyoruz. Biz de faniyiz. Yeni yıla başlarken, katkı sağlayan ve sağlayacak olan herkese teşekkür ederim” dedi.
Gündem maddeleri komisyonda görüşüldükten sonra tekrar mecliste oylanarak, karara bağlanacak.

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